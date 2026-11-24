Un sistema di appalti pilotati, tangenti e irregolarità nella gestione di finanziamenti pubblici per circa 1,5 milioni di euro. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Siracusa, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) di Palermo, che ha portato all’esecuzione di sei misure interdittive nei confronti di un funzionario scolastico e cinque imprenditori.

Due scuole nel Siracusano

Al centro dell’inchiesta due istituti scolastici superiori della provincia di Siracusa, destinatari di fondi europei FESR e risorse del PNRR destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di laboratori innovativi.

Il ruolo degli indagati

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), in concorso con un imprenditore modicano, avrebbe pilotato le procedure di selezione dei fornitori, predisponendo gare solo apparentemente concorrenziali. Gli affidamenti sarebbero stati concordati preventivamente, coinvolgendo altre imprese per simulare il rispetto delle procedure.

Le tangenti

In cambio dell’aggiudicazione degli appalti, le ditte avrebbero versato una tangente pari al 15% dell’imponibile fatturato: il 5% sarebbe stato destinato al funzionario scolastico e il restante 10% all’imprenditore che gestiva i rapporti con i fornitori.

Gli accertamenti contabili

Le verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria avrebbero inoltre evidenziato irregolarità nella rendicontazione e nella certificazione degli interventi, con lavori e forniture risultati in alcuni casi non conformi ai capitolati e, in altri, mai eseguiti. Tra questi interventi di illuminazione, verniciatura, automazione di un cancello e fornitura di porte.

Il sequestro

Il GIP del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura Europea, ha disposto anche il sequestro di beni per oltre 30 mila euro nei confronti del funzionario scolastico. Nei confronti del dirigente degli istituti, anch’egli indagato, è stato invece disposto un interrogatorio preventivo.

Le ipotesi di reato contestate comprendono corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico.