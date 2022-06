la vertenza

La Filcams Cgil denuncia dei possibili licenziamenti legati ad un appalto per la gestione del servizio mensa dell’Isab Lukoil, nel Petrolchimico di Siracusa. Secondo quanto sostenuto dal segretario provinciale della Filcams, Alessandro Vasquez, nel passaggio dalla vecchia azienda alle subentrante non sarebbe stata inserita la cosiddetta clausola sociale, che consente il passaggio immediato dei lavoratori nell’impresa vincitrice dell’appalto.

L’allarme della Cgil

“I lavoratori in questo momento – spiega Vasquez – sono posti unilateralmente in aspettativa non retribuita e senza nessun ammortizzatore sociale, inutile sperare in un intervento di Isab, poco gli importa cosa succede dentro i loro appalti. Conosciamo le difficoltà che vive il settore della ristorazione collettiva, aggravate dall’incremento dell’uso dei ticket pasti e dall’emergenza Covid-19, ma non possiamo permettere che si fuoriesca dallo steccato delle procedure di legge e dei suoi dettami e registriamo invece sempre maggiore spregiudicatezza in questo senso e per questo pensiamo sia necessaria l’azione dell’ispettorato del Lavoro a cui abbiamo trasferito le nostre esigenze così come ai servizi ispettivi Inps.”