Il Comune di Siracusa ha assegnato ad una società privata un’area destinata a parco, giochi e sport in via Franca Maria Gianni, nella zona nord di Siracusa. L’amministrazione di Palazzo Vermexio ha previsto anche un canone annuo, “3.631,88 euro in caso di costruzione esigibile e 3.823,67 euro in caso di costruzione non esigibile”.

Le due associazioni in campo

Due le associazioni che si sono presentate all’avviso: la Proteus di Russo Salvatore e l’Asd Libertas Rari Nantes Calcio Nuoto e Pallanuoto con quest’ultima vincitrice per avere ottenuto un punteggio migliore.

La società vicina al presidente del Consiglio

Si tratta di una società sportiva piuttosto nota in città, riconducibile alla famiglia Di Mauro, tra cui l’ex assessore Roberto Di Mauro, coordinatore provinciale del Mpa e del figlio, Alessandro Di Mauro, attuale presidente del Consiglio comunale di Siracusa.

La gestione dei campi di calcio di via Pachino

La stessa società sportiva ha in concessione la gestione dei campi di calcio di via Pachino, non molto distante dall’area di via Gianni, per un periodo di 5 anni. In questo caso, il canone annuo è di poco più di 20 mila euro annui.

La questione politica

Non emergono irregolarità nell’assegnazione, né tantomeno è illegittima la partecipazione della Rari Nantes all’avviso del Comune ma nel sottobosco della politica si parla di inopportunità per via del ruolo istituzionale e politico assunto da Di Mauro, che, con il suo partito, è uno degli azionisti più importanti dell’amministrazione comunale di Siracusa, alla cui guida c’è il sindaco, Francesco Italia.

L’iter per l’assegnazione

L’assegnazione di quest’area è stata costellata da un complesso iter, avviato nel 2014 ma un’accelerazione è stata impressa negli ultimi anni, in particolare nel 2024 c’è stata la deliberazione del Consiglio Comunale che ha provveduto alla modifica del “Regolamento comunale per l’assegnazione in diritto di superficie delle aree per servizi di proprietà comunale” al fine di renderlo più conforme alle esigenze attuali dell’Ente” e così la Giunta municipale, con una delibera, ha disposto che si pubblicasse un avviso pubblico per l’area di via Franca Maria Gianni.