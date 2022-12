indagini della polizia

Gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un 44enne di Avola trovato in possesso di droga, armi e munizioni.

La perquisizione in casa

La scoperta è avvenuta nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’indagato: nel complesso, sono stati rintracciati 536 grammi di hashish e 75 grammi di marijuana, in parte già confezionati in singole dosi. Per ciò che concerne le armi, invece, sono state rinvenute sia armi bianche che da sparo, oltre che un consistente munizionamento.

Armi e munizioni

Nel dettaglio, la polizia ha portato via da quella casa un coltello a serramanico con lama di 8,5 centimetri, un pugnale con lama di 14 centimetri e un Machete con lama di 35 centimetri. Le armi sequestrate sono: una pistola replica Beretta PX4 storm cal. 4,5, 8 proiettili cal. 9 camiciati, 1 proiettile cal. 38 special non camiciato e 49 bossoli a salve.

Soldi provento dello spaccio

Infine, è stato scoperto del materiale per il confezionamento della droga, tra cui un bilancino di precisione e del denaro probabile provento dell’attività di spaccio per un totale di euro 900 euro. Come disposto dall’autorità Giudiziaria, il 44enne è stato condotto in carcere.

Arrestato e scarcerato ad Avola

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha rimesso in libertà Ventura Vaccarella, 66 anni, avolese, arrestato per spaccio di droga, nei giorni scorsi, dai carabinieri.

Trovati droga e libro contabile

L’uomo, che secondo quanto spiegato dal comando provinciale di Siracusa, si trovava ai domiciliari, è stato accusato di avere avuto nella sua disponibilità 90 grammi di hashish, circa 25 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, ed ancora un registro contabile, corredato da appunti e dai recapiti dei clienti, come spiegato dai carabinieri della Compagnia di Noto, che hanno condotto le indagini.

Scoperti proiettili in una macchina

Inoltre, i militari, durante la perquisizione di un veicolo, hanno rinvenuto e sequestrato 9 colpi di pistola, di cui 4 già esplosi.