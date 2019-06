Donare il sangue significa contribuire a salvare delle vite

Con la bella stagione si riduce la disponibilità di sangue negli ospedali dell’Isola a causa della fisiologica diminuzione delle donazioni. Così le associazioni lanciano appelli per fronteggiare l’emergenza sangue. Tra queste c’è l’Avis comunale di Siracusa che lancia un appello con l’obiettivo di fare fronte alle esigenze delle ultime ore in un momento dell’anno, quello estivo, in cui si registra quasi sempre un calo fisiologico delle donazioni effettuate ogni giorno.

L’Avis comunica che tutti i donatori di qualsiasi gruppo sanguigno e i cittadini in buona salute che vogliono diventare donatori di sangue, sono invitati a recarsi nelle unità di raccolta per dare il proprio contributo, in modo da assicurare, per quanto possibile, la continuità delle donazioni e una certa stabilità delle disponibilità delle scorte anche in questo periodo così difficile.

Donare il sangue significa contribuire a salvare delle vite. Secondo l’Oms sono ancora pochi i giovani donatori. La maggior parte è avanti con l’età. Il 25 per cento ha tra i 36 e 45 anni; mentre il 29 per cento tra i 46 e 55. Quelli dai 18 ai 25 ormai stanno sparendo dal 2013. Lo scorso anno sono risultati poco più di 210 mila (erano 237mila nel 2013), appena il 12 per cento del totale. Quelli nella fascia 26-35 invece rappresentano il 17 per cento (290 mila contro i 333 mila del 2013).