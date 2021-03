inchiesta della procura

Sequestro di armi in una palazzina situata nel quartiere della Borgata di Siracusa

Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri

Le pistole saranno esaminate dagli esperti di balistica

In un appartamento, situato in una palazzina nel cuore della Borgata, a Siracusa, a due passi dallo stadio comunale, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno rinvenuto 4 pistole.

Il blitz

Sono 4 le persone che sono state tratte in arresto e nelle prossime ore si presenteranno al palazzo di giustizia di Siracusa per rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Le indagini

Non è stato un blitz casuale quello dei militari, che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto delle indicazioni sulla presenza di quelle armi nella disponibilità dei fermati, tra cui uno molto conosciuto dalle forze dell’ordine, un giovane, protagonista in passato di indagini per traffico di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi. E probabilmente, seguendo i movimenti di quest’ultimo gli inquirenti hanno scoprire quella disponibilità di armi.

Armi in laboratorio

Non è ancora chiaro cosa avrebbero dovuto farci di quelle pistole gli indagati, fatto sta che sono adesso in mano agli esperti di balistica, allo scopo di accertare se sono state usate in passato per delitti sui quali ci sono in corso le indagini.

I controlli sulle denunce

E poi resta da verificare se si tratta di armi rubate, infatti sono stati avviati gli accertamenti sulle denunce per furto di pistole negli ultimi anni. Preoccupa la circostanza della disponibilità delle armi da parte di questo gruppo, il timore che possano aver deciso di “fare il salto di qualità” non è per nulla da sottovalutare.

L’inchiesta

L’inchiesta è in mano ai magistrati della Procura di Siracusa che stanno verificando se vi sono altre persone coinvolte in questo giro di armi, del resto, per gli inquirenti, è altrettanto importante sapere in che modo gli indagati sono venuti in possesso delle 4 pistole. Allo stesso tempo, i militari del comando provinciale stanno accertando i ruoli dei 4 indagati.