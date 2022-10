l'attacco del deputato ars gennuso al direttore ficarra

E’ bufera politica dopo la decisione del direttore generale dell’Asp di Siracusa di confermare Salvatore Lombardo a capo della direzione amministrativa dell’azienda sanitaria. L’annuncio è stato dello stesso manager dell’Asp aretusea, Salvatore Lucio Ficarra, per il quale la conferma è giunta “dopo un periodo di due mesi nel quale Lombardo era stato nominato in via provvisoria”.

Lo scontro sulla conferma di Lombardo

Una scelta fortemente contestata da Riccardo Gennuso, neo deputato regionale di Forza Italia in attesa, però, della conclusione delle verifiche nelle 43 sezioni di Siracusa, che ritiene uno “scivolone” la decisione di Ficarra, che, secondo l’esponente politico azzurro, avrebbe agito, “contravvenendo alle leggi di marzo e maggio scorso che hanno sancito il congelamento dei direttori generali e commissari delle Asp sulle nomine, ha firmato la delibera numero 1281 del 3 ottobre scorso dove indica per i prossimi tre anni il direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa, nella figura del dottor Salvatore Lombardo, su istanza dell’interessato”.

Assessorato Salute spetta a Forza Italia

Una presa di posizione, quella di Riccardo Gennuso, che rinfocola la richiesta del suo partito di avere la casella dell’assessorato regionale alla Salute.

“Occorre smilitarizzare la Sanità in Sicilia e dice bene il presidente Gianfranco Miccichè che in futuro l’assessorato deve andare a Forza Italia, a garanzia della salute di tutti i cittadini siciliani” afferma Riccardo Gennuso, che insiste sull’intempestività della scelta di Ficarra, “a poco più di due mesi dalla scadenza del suo mandato”

“C’è un suggeritore”

“Non mi sembra eticamente corretto quanto accaduto all’Asp di Siracusa – aggiunge Gennuso – piazzare la ‘bandierina’ con un governo già scaduto che dovrebbe occuparsi soltanto dell’ordinaria amministrazione. Ficarra che fra due mesi andrà via, ha impegnato l’azienda sanitaria locale in un ruolo delicatissimo, fino all’agosto del 2025. Forse potrebbe esserci la mano di un suggeritore, perché l’Asp di Siracusa per 2 anni è rimasta senza il direttore amministrativo. Ne parlerò con il presidente della Regione Schifani che dovrà programmare la Sanità per i prossimi cinque anni e di procedere alla revoca della nomina di Siracusa che ha violato le leggi dell’Assemblea regionale”.