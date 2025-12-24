E’ scontro politico a Sortino tra il sindaco, Vincenzo Parlato, esponente del Mpa-Grande Sicilia, vicino al deputato regionale, Giuseppe Carta ed il parlamentare regionale della Dc, e Carlo Auteri, nelle vesti di consigliere comunale.

L’attacco di Auteri

A lanciare l’ultimo sasso nello stagno è Auteri che attacca pesantemente il primo cittadino di fatti gravi sui lavori negli istituti scolastici del centro montano, in particolare, il parlamentare della Dc accusa l’amministrazione di falsa attestazione del completamento degli interventi al plesso Columba, “poi corretta” afferma lo stesso deputato, secondo cui nel corso del Consiglio comunale il sindaco avrebbe ammesso l’errore degli uffici ma tutto questo “certifica una gestione superficiale e pericolosa”.

Da parte sua, Parlato, spiega che si è trattato di un errore di trascrizione da parte del responsabile, che seguendo, contemporaneamente due interventi in altrettante scuole, “alla Columba ed allo Specchi”, avrebbe commesso un errore poi rimediato con la revoca di quel provvedimento, per cui, a parere di Parlato, tutto è rientrato.

Parlato: “Auteri vuole candidarsi a sindaco”

Non è il primo botta e risposta tra i due esponenti politici ma il sindaco si toglie qualche sassolino dalle scarpe. “Quando nella mia giunta c’erano Nello Bongiovanni e poi Elisa Mandragona, riferibili ad Auteri – era tutto a posto, stranamente quando sono usciti sono venuti fuori tutti i malanni e poi lo stesso Auteri non nasconde il fatto che intende candidarsi a sindaco alle prossime amministrative”.

La sfida del 2021

Il deputato regionale della Dc nell’ultima tornata a Sortino si era candidato a sindaco, perdendo, però, il confronto con Parlato ma era il 2021, quando ancora Auteri non aveva messo piede all’Ars: ci sarebbe andato l’anno successivo sotto le insegne di Fratelli d’Italia, salvo poi lasciare il partito della Premier ed imbarcarsi sulla nave della Dc, che sta solcando acque agitate dopo l’arresto del suo leader Totò Cuffaro nell’inchiesta sulla corruzione della Procura di Palermo. Su Siracusa, Auteri ha preso saldamente le redini del partito non più in mano ai coordinatori provinciali e proprio a BlogSicilia poco meno di un mese fa ha annunciato alcuni appuntamenti importanti, tra cui il congresso cittadino.

La sicurezza scolastica

Ma Auteri insiste sul tema della sicurezza degli edifici scolastici a Sortino, denunciando che l’amministrazione Parlato, targata Mpa, “ha gestito circa 10 milioni di euro di fondi PNRR trasformandoli in un’operazione di facciata, non in un reale intervento di riqualificazione delle strutture scolastiche, che a Sortino sono obsolete e insicure” e contestualmente rivendica il fatto di aver messo una toppa. “Se non fossi intervenuto personalmente per ottenere il finanziamento di un nuovo istituto scolastico, oggi saremmo ancora qui a controllare atti, sperperi e dichiarazioni false utilizzate per rendicontare fondi al Ministero e alla Regione “conclude Auteri