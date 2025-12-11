La bufera giudiziaria, abbattutasi sulla Dc, ha cambiato gli equilibri nei suoi assetti interni. Nel Siracusano, è il deputato regionale, Carlo Auteri, che ha preso le redini del partito e nei giorni scorsi ha inaugurato la sua segreteria politica a Siracusa: il capoluogo dovrà diventare una base elettorale in vista delle prossime elezioni all’Ars.

La città strategica per le elezioni regionali

Il piano di Auteri è quello di rafforzare la sua presenza in città e per farlo, come dichiarato proprio a BlogSicilia nelle settimane scorse, ci sarà un congresso che mostrerà i rapporti di forza dentro la Dc anche se ormai sembrano definiti e tutti dalla parte del parlamentare. Uno dei fedelissimi del deputato è l’ex consigliere comunale di Siracusa, Salvo Castagnino, commercialista, avvicinatosi ad Auteri, insieme ad altri con cui ha condiviso una importante stagione politica con Enzo Vinciullo, nel periodo in cui il parlamentare era dentro Fratelli d’Italia.

Chi si è defilato

Secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe ormai defilato uno dei coordinatori provinciali, Salvatore Andolina, ex assessore alla Polizia municipale di Avola, che, da mesi, sarebbe stato riluttante con la linea politica del deputato regionale, entrato nello Scudo crociato all’alba della stagione estiva. Andolina non c’era all’evento così come era assente il coordinatore per la città, Gaetano Penna.

Il sindaco di Palazzolo: “Carlo è un amico”

Con se, Auteri, ha altre figure importanti nel Siracusano, tra cui il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, tra coloro che puntano ad una candidatura alle Regione. Il primo cittadino, con un passato nella Lega, ha preso parte all’inaugurazione della segreteria politica di Auteri nei confronti del quale ha usato parole al miele, il prodotto più iconico di Sortino, Comune di cui Auteri è originario che non gli spiacerebbe guidare da sindaco. Ci ha provato alle ultime elezioni e non è escluso che farà un nuovo tentativo. “Il sindaco di Palazzolo – dice Gallo – porta la propria testimonianza a Carlo: un amico che si è dimostrato tale durante il percorso della mia amministrazione, per cui non potevo mancare al richiamo di un amico ed essere presente”.

Un auteriano in Consiglio provinciale

Il peso di Auteri dentro la Dc si sarebbe manifestato, nei giorni scorsi, in occasione dell’approdo in Consiglio provinciale di un suo fedelissimo: Marco Niciforo, consigliere di Augusta, non eletto nella tornata della primavera scorsa, essendo arrivato ottavo nella lista del presidente Michelangelo Giansiracusa.

Il passo indietro di Vinci

Niciforo prenderà il posto del dimissionario Giuseppe Vinci, attuale presidente del Consiglio comunale di Francofonte, eletto in Consiglio provinciale sotto le insegne della Dc. Anche Vinci era presente all’inaugurazione della segreteria politica di Auteri, come l’attuale presidente del Consiglio comunale di Augusta nonché coordinatore della Dc di Augusta, Marco Stella.