E' accaduto a Rosolini

Si delineano i contorni dell’incidente avvenuto a Rosolini (Sr) sabato 14 settembre, dove un’auto dei carabinieri ha arrestato la propria corsa schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione per evitare di investire un anziano che stava attraversando la strada.

Quest’ultimo non si sarebbe accorto del sopraggiungere della volante.

Da quanto emerge, i militari dell’Arma inseguivano un’auto su cui viaggiavano i malviventi che avevano appena messo a segno un furto in un appartamento.

Era stato il proprietario dell’immobile, una volta rientrato in casa, a dare l’allarme. Nessun ferito, solo un grande spavento per i militari e per il pedone.

Intanto continuano le indagini per identificare i ladri.