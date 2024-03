a siracusa

Una donna corriere della droga è stata arrestata dai carabinieri di Siracusa. L’indagata, 26 anni, che era a bordo della sua auto, è incappata in un posto di controllo dei militari della Compagnia di Siracusa in via Servi di Maria, nella zona di Grottasanta.

La droga in borsa

Ha mostrato nervosismo ed in effetti temeva che il suo segreto fosse violato e così al termine della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 330 grammi di cocaina conservati all’interno della sua borsa. Ulteriori 250 grammi della stessa sostanza sono stati invece rinvenuti nella abitazione, custoditi in una cassaforte, per un totale complessivo di 580 grammi suddivisi in 8 confezioni.

Circa 60 mila euro di possibili guadagni

Suddivisa in dosi, tagliata e spacciata, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato la somma di circa 60.000 euro. L’arrestata è stata condotta nel carcere di Piazza Lanza a Catania, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

Il ruolo della donna

Le indagini sono concentrate sul ruolo della donna che, probabilmente, avrebbe voluto trasferire quella partita di coca da qualche parte, forse ai pusher che avrebbero poi dovuto smerciarla in qualche piazza dello spaccio della città o con il servizio a domicilio, tanto in voga di questi tempi perché riduce i rischi di incappare nei controlli delle forze dell’ordine.

Le indagini

La circostanza che avesse in casa dell’altro stupefacente, non per uso personale tenuto conto della quantità, lascia pensare anche ad un altro incarico della 26enne, quello di custode, magari di una gang ben organizzata ma questo dovranno accertarlo i carabinieri ed i magistrati della Procura di Siracusa che hanno in mano le indagini su questo caso. Insomma, più ruoli avrebbe assunto la donna, per cui è possibile, per gli inquirenti, ipotizzare un suo coinvolgimento strutturato. A tal proposito, le verifiche verranno eseguite su tutta la sua rete di conoscenze, soprattutto se ha contatti con ambienti legali al mondo della droga.