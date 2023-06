Auto in fiamme e disagi sulla Siracusa-Catania, all’altezza di Villasmundo, in direzione della città etnea. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, che hanno spento l’incendio. A provocare il rogo sarebbe stato un corto circuito. File e disagi in prossimità della vettura in fiamme. (Foto di Franco Assenza)









Incidente sulla Palermo-Mazara, quattro feriti

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto una Lancia Y.

I soccorsi

I due motociclisti sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118: un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’ospedale Civico.

La prognosi per entrambi è riservata. In ospedale ma in codice giallo sono finiti i due automobilisti a bordo della Lancia Y entrambi di Partinico un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20. Tutte e due sono stati trasportati al pronto soccorso del Civico di Partinico.

Incidente sulla Palermo Catania

Altro incidente la scorsa notte sulla Palermo Catania nella zona di Altavilla Milicia. Un’auto è finita fuori strada nella rampa di uscita dall’autostrada. Danni seri solo all’auto. Per gli automobilisti a bordo solo tanta paura e qualche ammaccatura.

Gli ultimi incidenti in Sicilia

La Sicilia è purtroppo terra di incidenti continui. Appena tre giorni fa uno scontro è avvenuto lungo la statale 121 “Catanese”. Un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 241,400, in territorio comunale di Bolognetta nel Palermitano.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviato sulla strada provinciale sp 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri – e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Incidente sulla statale 385, il guardrail ha ucciso i due giovani

Appena qualche ora prima uno scontro mortale era avvenuto dall’altra parte dell’isola. Uccisi dal guardrail che nell’incidente ha letteralmente sventrato l’auto sulla quale viaggiavano. Questo quanto emerso dai rilievi effettuati sull’ennesima tragedia della strada nel catanese. Due persone ieri sono morte in un incidente sulla strada statale 385 “di Palagonia”, all’altezza di Mineo, in direzione dello svincolo con la confluenza verso l’innesto con la statale 124. Le vittime sono una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 23 anni, entrambi di Niscemi, Rocco Di Dio e Marika Ficicchia.

Secondo il riscontro frutto dei primi rilievi dei carabinieri, le due vittime erano sedute nella parte destra del sedile. Una nel sedile anteriore e l’altra in quello posteriore. L’impatto dell’auto con la barriera è stato tremendo perchè la violenza dello scontro ha finito per far sfaldare l’abitacolo. Il guardrail ha quindi investito in pieno i due giovani coinvolti in questo incidente. Feriti, ma pare non in pericolo di vita, gli altri due occupanti del mezzo che erano con loro.

Like this: Like Loading...