è accaduto ad avola

Un incidente autonomo si è verificato in via Galilei ad Avola, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il conducente di una macchina ha prima perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi e finire contro altre macchine in sosta.

Estratto dai vigili del fuoco

E’ scattato l’allarme, i residenti delle palazzine vicine, temendo per l’incolumità della persona alla guida di quel veicolo hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Si è reso necessario l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dall’auto, trasformatasi in una carcassa.

Trasportato in ospedale

L’uomo, successivamente, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. Non si conoscono ancora le condizioni fisiche, di certo ha rimediato delle contusioni.

Auto sbatte contro muro, muore conducente a Siracusa

Un incidente mortale si è verificato nei giorni scorsi in via Elorina, a Siracusa. Secondo quanto emerso nelle indagini della Polizia municipale, una macchina, una Fiat Punto, con a bordo un uomo, un 45enne di origini marocchine, è finita contro un muretto di un supermercato. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro del mezzo e della salma per consentire agli aventi della Polizia municipale di compiere altri accertamenti

Incidente nel Palermitano

Incidente stradale stamani a Giardinello, nel Palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorreva la strada Intc7, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita fuori dalla carreggiata, finendo la propria corsa in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico per estrarre l’automobilista, un 66enne, dalle lamiere della vettura. Immediatamente soccorso, è stato affidato al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale.