incidente in via elorina

Un’auto, una Golf di colore bianco, si è ribaltata in via Elorina, in prossimità dello svincolo del tempio di Giove, noto come Due colonne, alla periferia sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, si tratterebbe di un incidente autonomo ma è ancora del tutto chiaro la dinamica.

Le indagini

Di certo, la persona che era alla guida dell’auto ha perso il controllo del veicolo e forse toccando, magari ad una certa velocità, qualcosa, un sasso o un altro ostacolo, la macchina si è ribaltata.

I soccorsi

Alcuni automobilisti, in transito su quel tratto, hanno provato a prestare soccorso alla vittima e si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per degli accertamenti.

Code e traffico rallentato

Si sono formate delle code, la zona è stata presidiata dalle pattuglie della Municipale per dare manforte al conducente e contestualmente provvedere a compiere i rilievi.

Incidente mortale

In un incidente analogo, avvenuto nel febbraio scorso sulla strada della Maremonti, che collega Siracusa con i Comuni della zona montana, uomo di 52 anni ha perso la vita. La vittima era un agente penitenziario in servizio al carcere di Cavadonna e residente a Melilli.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, la vittima era al volante della sua macchina, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un terreno.

Corpo estratto dalle lamiere

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi, poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, per provare ad estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto, ed il personale del 118, allo scopo di trasferire l’uomo in ospedale. Non c’è stato nulla da fare, il cuore del 52enne ha cessato di battere. Per gli agenti di polizia si tratterebbe di un incidente autonomo, non ci sono elementi, al momento, per affermare che ci sono altri veicoli coinvolti.