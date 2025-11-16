Mattinata drammatica in piazza Quattro Canti, a Priolo, nel Siracusano, dove un grave incidente ha provocato almeno quattro feriti, gettando nello sconcerto residenti e passanti. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di due persone soccorse in codice rosso e trasferite d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Grave un giovane

Per uno dei feriti, un giovane in condizioni particolarmente critiche, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato immediatamente a Catania per le cure specialistiche.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto mentre attraversava la piazza. Il veicolo, dopo una manovra incontrollata, ha travolto alcuni pedoni e diverse persone sedute ai tavolini dei bar della zona, per poi scontrarsi con almeno quattro altre vetture parcheggiate o in transito. L’auto ha proseguito la sua corsa abbattendo vasi e paletti, fino a fermarsi sul marciapiede.

Scena impressionante

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata descritta come impressionante. Sul posto si è attivata una massiccia macchina dei soccorsi, con l’intervento di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e personale del 118. Numerosi i testimoni rimasti attoniti, molti dei quali hanno raccontato di aver assistito a momenti di grande concitazione.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto. Le indagini sono in corso.