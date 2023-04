salvi 13 posti di lavoro

“Siamo riusciti a raggiungere un risultato fino a qualche mese fa insperato “ esordisce così Alessandro Vasquez segretario della Filcams CGIL Siracusa in merito alla vertenza sulle 13 persone in servizio negli autogrill autostradali di Siracusa.

Gli Autogrill chiusi

Gli autogrill sull’autostrada Siracusa-Catania sono due: quello tra Priolo e Melilli, in direzione Catania, l’altro tra Priolo e l’uscita Siracusa nord in direzione Siracusa. Il terzo è ricavato in un’area di servizio sulla Siracusa-Gela, e si trova in contrada Serramendola, in direzione Gela, in prossimità dell’uscita Siracusa sud.

Apre solo quello di Priolo-Melilli

“Riaprirà in estate il punto vendita di Bagali che riassorbirà il personale impiegato in quel punto vendita e gli altri lavoratori invece godranno di una prelazione di 24 mesi non solo sui locali ancora dismessi di Serramendola e Gargallo, ma verranno anche chiamati da Autogrill / Nuova sidap per lavorare presso il punto vendita gestito direttamente dalla multinazionale a S.Demetrio – Lentini. Abbiamo dapprima respinto un licenziamento nullo ed adesso dando atto a tutte le parti degli sforzi compiuti, possiamo affermare di aver raggiunto davvero un ottimo risultato per i ns lavoratori. “