la cgil contesta i licenziamenti

“Sono stati chiusi i tre punti Autogrill tra la Siracusa-Catania e la Siracusa-Gela” afferma il segretario della Filcams Siracusa, Alessandro Vasquez che lancia l’allarme sulla condizione dei 20 lavoratori impiegati, a cui è stato notificato il licenziamento collettivo.

Gli Autogrill chiusi in due autostrade

I punti ristoro sull’autostrada Siracusa-Catania sono due: quello tra Priolo e Melilli, in direzione Catania, l’altro tra Priolo e l’uscita Siracusa nord in direzione Siracusa. Il terzo è ricavato in un’area di servizio sulla Siracusa-Gela, stando a quanto affermato dal responsabile della Cgil, e si trova in contrada Serramendola, in direzione Gela, in prossimità dell’uscita Siracusa sud.

La vicenda

La Cgil contesta il licenziamento collettivo da parte di un gruppo imprenditoriale, sostanzialmente vicino ad un altro, legato all’autogrill di Sacchitello, “già oggetto di procedure fallimentari” afferma il segretario della Filcams Cgil Siracusa.

In sostanza, il sindacato, che ha scritto al Centro per l’impiego di Siracusa per chiedere la convocazione di un tavolo per la risoluzione della vicenda, ipotizza, come soluzione, l’inserimento di questi 20 lavoratori nella procedura fallimentare in modo che i dipendenti non restino a bocca asciutta.

“Questa è una soluzione, l’altra che abbiamo prospettato – afferma a BlogSicilia il segretario della Filcams Siracusa, Alessandro Vasquez – e che contiamo possa essere discussa al tavolo da noi invocato – è della dislocazione dei lavoratori in altri punti Autogrill”.

“Licenziamento nullo” tuona la Cgil

Nella lettera, la Filcams Cgil Siracusa ritiene che debba essere considerato nullo il licenziamento collettivo formalizzato il mese scorso, “in quanto tale procedura non contempla informazioni dettagliate circa gli attuali assetti societari e comunque non sorretto da giustificato motivo, si richiede allo stimato ente in indirizzo a voler convocare urgentemente le parti al fine di addivenire a soluzioni che preservino la forza occupazionale” si legge nel documento della Cgil.

Risolto il nodo per i lavoratori di Sacchitello

Sorridono, dopo il grande spavento, i 16 lavoratori del punto di ristoro dell’area di servizio Sacchitello Nord. Siglato accordo tra i sindacati e la nuova società di gestione dopo la chiusura dei primi giorni dello scorso mese di ottobre.