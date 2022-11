Ancora buone notizie

Anche le pompe di benzina nell’area di Servizi Sacchitello Nord torneranno in servizio visto che è stato raggiunto l’accordo tra sindacati e società di gestione.

Salvi altri 8 posti di lavoro

Ora è ufficiale, nell’area di servizio Sacchitello Nord, a metà dell’autostrada Palermo- Catania, riapriranno anche le pompe di benzina. Dopo l’accordo sindacale che ha consentito il ritorno al lavoro dei 16 dipendenti del punto ristoro e la sua riapertura si è conclusa infatti positivamente anche la vertenza che riguardava la commercializzazione di carburante, con la riammissione al lavoro di 8 dipendenti. Lo confermano Filcams Cgil Sicilia e Fisascat Cisl.

L’accordo per la riapertura delle pompe

La organizzazioni sindacali si sono confrontate in questi giorni con Enel Fuel Nazionale e la sua associata Nima Fuel srl Unipersonale fino a giungere all’accordo. “L’intesa spiegano Sandro Pagaria e Sirio Di Blasi (Filcams) e Alfonso Bellomo (Fisascat)- prevede il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alla società Nima Fuela srl unipersonale, con il mantenimento delle condizioni contrattuali e normative vigenti alla data del trasferimento”.

Il rilancio dell’area di servizio sulla A19

In un primo periodo sarà monitorato l’andamento e il flusso del traffico sull’area, anche alla luce di un piano di rilancio del punto vendita che prevede una politica commerciale concorrenziale. “Le parti – fanno sapere i sindacati – hanno condiviso un piano d’interventi volto, da un lato al rilancio commerciale e dall’altro alla sostenibilità complessiva ai fini della tenuta occupazionale, che terrà conto anche di una serie di strumenti non coercitivi nei confronti dei lavoratori”.

Soddisfatti i sindacati

Adesso i sindacati plaudono “al grande senso di responsabilità dei lavoratori, al senso di responsabilità delle parti, in un confronto che si è svolto in modo franco, onesto che ha sempre perseguito l’interesse dei lavoratori innanzitutto e che consentirà l’apertura di un punto di rifornimento strategico per collocazione.Ora si attendono gli ultimi passaggi tecnici che permetteranno la riapertura dell’area, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

La riapertura tra il 14 e il 26 novembre

Di pochi giorni fa la notizia che riapre il punto di ristoro dell’area di servizio Sacchitello Nord e tornano al lavoro 16 dipendenti. Siglato accordo tra i sindacati e la nuova società di gestione dopo la chiusura dei primi giorni dello scorso mese di ottobre. Tra il 14 e il 26 novembre verrà riaperto il punto ristoro dell’area di servizio di Sacchitello Nord e torneranno al lavoro 16 persone, con contratto full-time a tempo indeterminato e con passaggio soluzione di continuità. Verranno riassunti 13 lavoratori sospesi dopo il fallimento della società che gestiva il punto ristoro, la Gulisano srl, più altri 3 che erano stati licenziati in precedenza. Lo fa sapere la sigla sindacale CGIL.

L’intesa tra aziende e sindacati

La riapertura è il frutto dell’accordo siglato ieri tra la Sidap srl, la società controllata da Autogrill subentrata nella gestione e i sindacati Filcams Cgil Sicilia e di Enna, Fisascat Cisl Ag-Cl-En con le rispettive rsa, alla presenza del curatore fallimentare e del consulente della curatela. Soddisfatti i sindacati per l’esito positivo “di questa parte della vertenza”.