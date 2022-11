Buone notizie

Riapre il punto di ristoro dell’area di servizio Sacchitello Nord e tornano al lavoro 16 dipendenti. Siglato accordo tra i sindacati e la nuova società di gestione dopo la chiusura dei primi giorni dello scorso mese di ottobre.

Cosa prevede l’accordo

Tra il 14 e il 26 novembre verrà riaperto il punto ristoro dell’area di servizio di Sacchitello Nord e torneranno al lavoro 16 persone, con contratto full-time a tempo indeterminato e con passaggio soluzione di continuità. Verranno riassunti 13 lavoratori sospesi dopo il fallimento della società che gestiva il punto ristoro, la Gulisano srl, più altri 3 che erano stati licenziati in precedenza. Lo fa sapere la sigla sindacale CGIL.

L’intesa tra aziende e sindacati

La riapertura è il frutto dell’accordo siglato ieri tra la Sidap srl, la società controllata da Autogrill subentrata nella gestione e i sindacati Filcams Cgil Sicilia e di Enna, Fisascat Cisl Ag-Cl-En con le rispettive rsa, alla presenza del curatore fallimentare e del consulente della curatela. Soddisfatti i sindacati per l’esito positivo “di questa parte della vertenza”.

In attesa altri 8 lavoratori

“Questa – affermano Sandro Pagaria e Sirio Di Blasi della la Filcams, Alfonso Bellomo della Fisascat e Rosita Tricà e Carmelo Minissale in rappresentanza dei lavoratori è la testimonianza del valore del confronto sindacale tra le parti. Rimane alta l’attenzione sulla questione pompe di rifornimento del carburante – sottolineano dove sono iniziate delle interlocuzioni un’ altra parte della vertenza che riguarda altri 8 lavoratori, con l’auspicio di risolverla in modo altrettanto positivo”.

La chiusura il 7 ottobre scorso

Dal 7 ottobre, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 Palermo-Catania, era rimsata chiusa l’area di servizio “Sacchitello Nord”, al km 123,300 tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. La sospensione del servizio, per sopraggiunte difficoltà economiche da parte del gestore, riguardava sia il contratto in essere con Autogrill, per la somministrazione di cibi e bevande, sia quello con Eni, per l’erogazione di carburanti.