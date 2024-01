donna siracusana in ospedale

Una donna è stata travolta da una macchina mentre stava attraversando a piedi via don Luigi Sturzo, nel rione della Mazzarrona. Il conducente dell’auto, stando ad alcune testimonianze, è scappato, facendo perdere le sue tracce mentre la vittima è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento degli agenti della Polizia municipale e del 118.

La donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per sottoporsi alle cure dei medici: avrebbe delle fratture alle gambe ma sulla sua condizione complessiva per il momento il personale sanitario preferisce non sbilanciarsi. Sul caso, ci sono le indagini della Polizia municipale che ha avviato le ricerche per identificare il pirata della strada.