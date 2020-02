E' accaduto a Noto

Ripulita da chi l’aveva sporcata e deturpata. L’ordinanza di bonifica in contrada Durbo è stata notificata ai responsabili, accusati di smaltimento illecito di rifiuti e così quell’area è stata ripulita.

“La lotta contro chi abbandona i rifiuti e sporca il territorio netino continua e quanto registrato nelle scorse è un risultato positivo in termini di tempo e senso civico” fanno sapere dal Comune di Noto.

Pochi giorni fa era stato segnalato un cumulo di rifiuti in contrada Durbo e l’amministrazione comunale aveva incaricato la squadra ecologica della Polizia Municipale, coordinata dall’ispettore Corrado D’Amico, di individuare gli sporcaccioni, autori dell’ennesimo sfregio ambientale

Avviate le indagini, sono stati individuati i responsabili: “a loro è stata notificata l’ordinanza di ripristino dei luoghi con obbligo di comunicazione dell’avvenuto conferimento in maniera corretta dei rifiuti recuperati, pena la denuncia alla Procura per reato ambientale e l’addebito dei costi per l’intervento di bonifica” dicono da Palazzo Ducezio