lo scontro politico per le amministrative a giugno

Toni sempre più accesi ad Avola per le amministrative che si terranno a giugno ed ancora una volta il terreno dello scontro politico sono i social.

Scontro sui social

A tenere banco sono Luca Cannata, attuale sindaco che non potrà ricandidarsi avendo esaurito i due mandati ma regista della campagna elettorale della sorella, la deputata Ars Rossana Cannata, e Antonino Campisi, candidato a sindaco: entrambi hanno polemizzato con dei videomessaggi sui propri profili.

“Incoerenza della coalizione di Campisi”

In ordine cronologico, il primo a lanciare l’attacco è stato Luca Cannata che, ancora una volta, ha scelto l’aula consiliare per registrato il suo video. E nel suo affondo ha tacciato di incoerenza lo schieramento di Campisi. “Uno dei candidati al Consiglio comunale ed attuale consigliere Seby Rossitto – ha detto Cannata – è contrario al progetto della mia amministrazione di realizzare un Palazzetto dello Sport mentre Campisi, nel corso di un intervento radiofonico ha detto di essere favorevole. Ma quale è la coerenza di questa coalizione? Parlano di un’altra Avola, certo quella in cui non si fa nulla”.

“Campisi sindaco part-time”

Cannata ha anche polemizzato sostenendo che se Campisi fosse eletto sindaco sarebbe un primo cittadino part-time, alludendo all’attività di avvocato penalista del rivale politico ma l’ultima stoccata l’ha riservata agli alleati dello stesso Campisi. “Molti di loro sono venuti con noi nel secondo mandato perché pensavano di trarne un vantaggio personale”.

“Dove è Rossana Cannata?”

La risposta di Campisi non si è fatta attendere e poche ore dopo ha pubblicato un video, usando toni sarcastici e duri contro il sindaco uscente ma chiedendo un confronto al vero candidato a sindaco, cioè la deputata regionale, Rossana Cannata. E ipotizza che Luca Cannata abbia tutta l’intenzione di essere l’ombra della sorella.

“Mi auguro che al confronto, al più presto, si presenti l’onorevole Rossana Cannata, l’attuale candidato a sindaco di Avola. Come mai non scende in campo Rossana Cannata? Io qualche dubbio ce l’ho e ritengo che siano fondato” ha detto Campisi.

“Gli accordi di Cannata con Dell’Albani e Burgaretta”

Il candidato a sindaco Antonino Campisi ha rilanciato sul campo di Cannata il tema del trasformismo.

“Hai indicato che con me ci sono dei voltagabbana. Ti ricordo che nel 2012 avevi detto – ha sostenuto Campisi rivolgendosi direttamente al sindaco – che non ti saresti apparentato con nessuno, invece hai fatto accordi politici con l’ex sindaco Dell’Albani e con l’ex parlamentare Sebastiano Burgaretta. Adesso che non sono con te li bolli come voltagabbana. Con te, invece, ci sono Tardonato ed Alia che fino a qualche mese fa erano all’opposizione”.