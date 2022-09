la vicenda

Sta bene l’avvocato siracusano di 66 anni, Maurizio Cannistraro, su cui ieri erano circolate notizie circa il suo decesso. Una notizia che, nel pomeriggio di ieri, ha fatto il giro di Siracusa. BlogSicilia ha sentito un’autorevole fonte che ha confermato la notizia, poi rilevatasi una fake news.

Il professionista, che vive in un Comune delle Marche, nel corso della serata di ieri è stato informato del cordoglio in città e così ha scritto personalmente agli amici più cari, informandoli di stare bene. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori per l’accaduto.