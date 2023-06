l'appello al sindaco uscente di ferrarini

I partiti ed i movimenti di Centrosinistra hanno deciso di non sostenere Francesco Italia, il candidato sindaco più vicino a quest’area politica.

I partiti del Centrosinistra per l’astensionismo

Renata Giunta, candidata a sindaco del Centrosinistra ed arrivata terza al primo turno, ha bollato il sindaco uscente come uomo di destra, Lealtà e Condivisione, che fino ad un anno e mezzo fa aveva due assessori nella giunta Italia, non ha dato indicazioni di voto, non riconoscendosi con il programma politico di Italia, ed il M5S, in più occasioni e con diversi suoi esponenti, è sullo stesso solco.

L’appello ad Italia di Ferrarini

La possibilità che gli elettori del Centrosinistra vadano al mare è, dunque, alta, ma un ultimo appello a Francesco Italia, componente della segretaria nazionale di Azione di Carlo Calenda, lo ha lanciato Antonio Ferrarini, dirigente scolastico dell’istituto Fermi di Siracusa che era stato, inizialmente, indicato candidato sindaco del Centrosinistra, poi ritiratosi dopo aver sentito sfiducia da una parte del Pd, che è poi andato su Renata Giunta.

“Dica in che campo intende stare”

“Al candidato di Azione chiederei di esplicitare la sua chiara scelta – spiega Antonio Ferrarini -di campo verso i costruttori di sintesi delle diversità e non persistere solo sul concetto di Io. Saranno gli intelligenti elettori di centrosinistra (loro sì!) che danno assumersi le loro responsabilità a scegliere tra chi auspica di costruire un mondo dipinto con pochi colori e chi si emoziona sempre quando ammira il fascino di un arcobaleno”.

“Sono un cattolico democratico e distinguo le categorie politiche in 1) semplificatori delle diversità e 2) strenui difensori della ricchezza delle diversità. Non vi è ombra di dubbio che questa cosiddetta destra-destra affascina con la sua narrazione che il mondo è più bello se è più semplice (vedi la sostituzione etnica, il non diritto ad esistere dei diversi e tanto altro), che ordine e sicurezza sono valori che appartengono alla loro categoria (quando invece è sempre il fragile ed il debole che necessita di essere protetto da regole e da rappresentanti dello Stato che le facciano rispettare etc).

La stoccata ai partiti del Centrosinistra

Il dirigente scolastico lancia una stoccata anche a coloro che si sono appiattiti sull’astensionismo.

“Sono basito dall’impoverimento culturale che pervade i costruttori di sintesi delle diversità sulle numerose dichiarazioni di non voto o peggio non scelta tra i semplificatori ed i costruttori di sintesi. La non scelta tra le 2 opzioni è solo un atto di codardia”