si vota domenica e lunedì

Ballottaggio a Lentini tra il sindaco uscente Bosco e il grillino Lo Faro

Sfida dunque interna al centrosinistra

Hanno partecipato alla competizione elettorale anche due ex coniugi

Urne aperte domenica e lunedì per il ballottaggio anche a Lentini, in provincia di Siracusa.

A contendersi la fascia tricolore sono Saverio Bosco e Rosario Lo Faro.

È avanti dopo lo spoglio delle prime sezioni il candidato del M5S Rosario Lo Faro rispetto all’uscente Saverio Bosco.

Comunque vada il ballottaggio, a Lentini ci sarà un sindaco di centrosinistra.

Chi è Saverio Bosco

Al primo turno non ce l’ha fatta l’uscente Saverio Bosco a confermarsi come sindaco.

Ha infatti ottenuto 3.540 voti pari al 34,70% delle preferenze.

E’ appoggiato da quattro liste civiche riconducibili al centrosinistra.

E’ farmacista e grande appassionato di vela.

Nel suo sito internet si legge: “Cari concittadini, nel 2016 è iniziata l’opera di risanamento economico più importante della storia della nostra città. Abbiamo eliminato sprechi e pagato debiti per diversi milioni di euro, ora è il momento di portare a compimento il lavoro iniziato. E’ stato fatto tanto, ma c’è ancora tanto altro da fare”.

Chi è Rosario Lo Faro

Al primo turno Rosario Lo Faro ha ottenuto 2.421 voti pari al 23,73% delle preferenze.

E’ sostenuto dal M5S e tre liste civiche. Il suo slogan elettorale è “la tua Garanzia per i prossimi 5 anni”.

Ha dato vita al “Patto civico per Lentini”, definito nel suo sito internet “una proposta civica, senza alcun protagonismo personale o partitico, sostenuta da partiti, movimenti, associazioni e cittadini eterogenei tra loro che si ritrovano insieme per rendere un servizio a Lentini in un momento tra i più difficili della sua storia”.

Nel comune del Siracusano hanno corso per la carica di sindaco, non superando il primo turno, anche due ex coniugi. Si tratta dell’avvocato Stefano Battiato, esponente di Forza Italia, arrivato in terza posizione, che ha battuto a sua volta l’ex moglie, Francesca Reale, sostenuta da Diventerà Bellissima e tre liste civiche.

La sfida tra gli ex coniugi ha penalizzato dunque il centrodestra, nessuno dei due è infatti arrivato al ballottaggio. Nelle scorse ore Francesca Reale ha annunciato che sosterrà la corsa a sindaco di Lo Faro motivando la sua scelta con un post sui social. Reale ha scritto: “Lentini ha bisogno di un sindaco serio che la sappia governare con tanto impegno e passione. Rosario Lo Faro con la sua storia e con i suoi valori che sono anche i nostri, è la persona giusta da votare nell’esclusivo interesse della nostra città”. Nel Siracusano è andato al turno di ballottaggio anche il comune di Rosolini.