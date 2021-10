affonda il centrodestra

A Lentini ballottaggio tra l’uscente Bosco ed il grillino Lo Faro

E’ uno scontro politico all’interno del Centrosinistra

Male il Centrodestra, uscito sconfitto da questa tornata

Sarà uno scontro tutto nel Centrosinistra per l’elezione del sindaco di Lentini. Non ce l’ha fatta l’uscente Saverio Bosco a riconfermarsi come primo cittadino, non riuscendo a raggiungere la quota del 40%.

Duello tra Bosco ed il grillino Lo Faro

Al secondo posto è arrivato Rosario Lo Faro, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, che ha staccato un altro favorito, l’avvocato Stefano Battiato, esponente di Forza Italia, arrivato in terza posizione, battendo, a sua volta, l’ex moglie, Francesca Reale, anche lei candidatasi alla poltrona di sindaco. “Grazie Lentini, 3530 voti, che guardano al futuro. Ancora 14 giorni, perché c’è ancora tanto altro da fare” ha detto Bosco che già pensa alla sfida tra 15 giorni.

Sindaco donna a Pachino

Una docente di scuola media, Carmela Petralito, è il nuovo sindaco di Pachino. Ha vinto al primo turno la candidata del Centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, superando la soglia del 40%, battendo un’altra donna, Barbara Fronterrè, data per favorita, che ha staccato l’esponente del M5S, Fabio Fortuna, arrivato terzo, mentre un flop è stata la performance di Corrado Quartarone, sostenuto da Forza Italia e dall’ex deputato regionale, Pippo Gennuso.

Gli altri 3 sindaci del Siracusano

Corrado Figura, candidato di ispirazione di Centrodestra, è il nuovo sindaco di Noto e succede a Corrado Bonfanti, esponente di Forza Italia, che non ha partecipato alla corsa avendo esaurito i due mandati.

Figura ha battuto Aldo Tiralongo, direttore del carcere di Siracusa, sostenuto da una coalizione di ispirazione di Centrosinistra. Non c’erano altri candidati a sfidarsi, per cui era come se fosse un turno di ballottaggio.

Era senza avversari la sfida del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che incassato un terzo mandato. Correva da solo, il suo unico rivale era il quorum: il 50% più uno dei votanti, abbondantemente superato. Ed ha stappato una bottiglia di champagne prima della chiusura delle urne.