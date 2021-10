sei i comuni al voto

Alle amministrative nel Siracusano sono 6 i Comuni al voto

A Noto il nuovo sindaco è Corrado Figura

Conferma a Ferla per Michele Giansiracusa

Vincenzo Parlato ha incassato un secondo mandato

Ci sono già i nomi di 3 sindaci nelle amministrative nel Siracusano. Corrado Figura, candidato di ispirazione di Centrodestra, è il nuovo sindaco di Noto e succede a Corrado Bonfanti, esponente di Forza Italia, che non ha partecipato alla corsa avendo esaurito i due mandati.

Corsa a due a Noto

Figura ha battuto Aldo Tiralongo, direttore del carcere di Siracusa, sostenuto da una coalizione di ispirazione di Centrosinistra. Non c’erano altri candidati a sfidarsi, per cui era come se fosse un turno di ballottaggio.

“Giuro di essere fedele alla città, al territorio, ad ognuno dei suoi abitanti. Giuro di indirizzare la mia attività al benessere della collettività. Grazie” sono state le prime parole del neo sindaco di Noto, Corrado Figura.

Conferma del sindaco di Ferla

Era senza avversari la sfida del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che incassato un terzo mandato. Correva da solo, il suo unico rivale era il quorum: il 50% più uno dei votanti, abbondantemente superato. Ed ha stappato una bottiglia di champagne prima della chiusura delle urne.

A Sortino Parlato al bis

Vincenzo Parlato procede verso un secondo mandato, ha staccato i due sfidanti Nunzio Giaccotto e Carlo Auteri

A Lentini, Rosolini verso il ballottaggio

Negli altri tre Comuni del Siracusano, Lentini, Pachino e Rosolini è probabile il ballottaggio. A Lentini, Bosco è in vantaggio, più staccato Rosario Lo Faro. Incertezza a Rosolini dove ci sono 5 candidati: l’ex sindaco Giuseppe Incatasciato, Tino Di Rosolini, Francesco Di Tommasi, Giovanni Spadola e Corrado Vaccaro.

A Pachino Petralito verso la vittoria

A Pachino, Carmela Petralito, esponente del Centrodestra, è in testa con oltre il 40%, e rischia di vincere al primo turno. Seconda Barbara Fronterrè, del Centrosinistra, terzo Fabio Fortuna del M5S è all’inseguimento della Fronterrè.