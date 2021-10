è una docente di scuola media

Una docente di scuola media è il nuovo sindaco di Pachino

Carmela Petralito è sostenuta da Fratelli d’Italia

Ha vinto al primo turno, superando la soglia del 40%

Una docente di scuola media, Carmela Petralito, è il nuovo sindaco di Pachino. Ha vinto al primo turno la candidata del Centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, superando la soglia del 40%, battendo un’altra donna, Barbara Fronterrè, data per favorita, che ha staccato l’esponente del M5S, Fabio Fortuna, arrivato terzo, mentre un flop è stata la performance di Corrado Quartarone, sostenuto da Forza Italia e dall’ex deputato regionale, Pippo Gennuso.

Comune sciolto per mafia nel 2019

Il Comune di Pachino è stato sciolto per mafia nel febbraio del 2019, quando l’amministrazione era governata da una giunta di Centrosinistra.

Gli altri sindaci del Siracusano

Corrado Figura, candidato di ispirazione di Centrodestra, è il nuovo sindaco di Noto e succede a Corrado Bonfanti, esponente di Forza Italia, che non ha partecipato alla corsa avendo esaurito i due mandati.

Noto

Figura ha battuto Aldo Tiralongo, direttore del carcere di Siracusa, sostenuto da una coalizione di ispirazione di Centrosinistra. Non c’erano altri candidati a sfidarsi, per cui era come se fosse un turno di ballottaggio.

Ferla e Sortino

Era senza avversari la sfida del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che incassato un terzo mandato. Correva da solo, il suo unico rivale era il quorum: il 50% più uno dei votanti, abbondantemente superato. Ed ha stappato una bottiglia di champagne prima della chiusura delle urne.

Vincenzo Parlato avrà secondo mandato dopo aver battuto al primo turno i due Nunzio Giaccotto e Carlo Auteri.

A Lentini e Rosolini verso il ballottaggio

Negli altri tre Comuni del Siracusano, Lentini, Pachino e Rosolini è probabile il ballottaggio. A Lentini, Bosco è in vantaggio, più staccato Rosario Lo Faro. Incertezza a Rosolini dove ci sono 5 candidati: l’ex sindaco Giuseppe Incatasciato, Tino Di Rosolini, Francesco Di Tommasi, Giovanni Spadola e Corrado Vaccaro.