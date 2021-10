si vota domenica e lunedì

Turno di ballottaggio per le elezioni comunali anche a Rosolini

Sfida per diventare sindaco tra Tino Di Rosolini e Giovanni Spadola

Sono entrambi espressione del centrodestra

Elezioni amministrative, anche a Rosolini, in provincia di Siracusa, si torna alle urne per il ballottaggio.

Al primo turno è stata una corsa a tre fino all’ultima sezione ma alla fine l’hanno spuntata Giovanni Spadola e Tino Di Rosolini, entrambi di Centrodestra, che si contenderanno la poltrona di sindaco. Beffato Corrado Vaccaro, candidato del Pd, che, durante lo scrutinio, è stato anche in testa ma nel rush finale è stato scavalcato dagli avversari, entrambi, come detto, nell’area di Centrodestra.

Al termine dello spoglio delle prime sezioni e’ avanti Spadola su Di Rosolini.

Chi è Tino Di Rosolini

Al primo turno Tino Di Rosolini, medico, ha ottenuto 3.131 voti, pari al 28,39% delle preferenze. E’ appoggiato da Fratelli d’Italia.

Di Rosolini, politico di lunga militanza, è finito sotto gli occhi dei riflettori, in piena estate, per la polemica con la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha soggiornato nella villa di cui è proprietario trascorrendo una vacanza definita dalla stessa Lucarelli “da incubo”.

Nella pagina facebook di Di Rosolini si legge: “L’esperienza politica. La competenza amministrativa. La voglia di rilanciare la città”.

Chi è Giovanni Spadola

Al primo turno Giovanni Spadola ha ottenuto 3.178 voti pari al 28,81% delle preferenze.

E’ sostenuto da tre liste civiche riconducibili al centrodestra.

Imprenditore, circondato da tanti giovani, ha promosso diverse ‘passeggiate rionali’ per i quartieri durante la campagna elettorale. Ha detto: “Non vedo l’ora di vincere questo ballottaggio ed insieme alla squadra siamo pronti a lavorare per la città”.

Nel Siracusano ballottaggio anche a Lentini

Nel Siracusano si vota per il turno di ballottaggio anche a Lentini.

A contendersi la fascia tricolore sono Saverio Bosco e Rosario Lo Faro. Comunque vada il ballottaggio, a Lentini ci sarà un sindaco di centrosinistra. A Lentini hanno corso per la carica di sindaco, non superando il primo turno, anche due ex coniugi. Si tratta dell’avvocato Stefano Battiato, esponente di Forza Italia, arrivato in terza posizione, che ha battuto a sua volta l’ex moglie, Francesca Reale, sostenuta da Diventerà Bellissima e tre liste civiche.