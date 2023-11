Bandiera approda a Sud chiama Nord, De Luca, “sostegno all’amministrazione Italia”

Gaetano Scariolo di

19/11/2023

Formalizzato oggi a Siracusa il passaggio del vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, a Sud Chiama Nord, il movimento del parlamentare regionale, Cateno De Luca. “Lavoriamo per Cateno De Luca presidente della Regione” taglio corto l’ex assessore regionale all’Agricoltura, che, prima delle amministrative a Siracusa era uno dei più storici esponenti di Forza Italia.

La rottura con Forza Italia

La rottura con il partito e soprattutto con il presidente della Regione, Renato Schifani, si è concretizzata quando nella corsa a sindaco gli è stato preferito Ferdinando Messina, vicino al parlamentare regionale, Riccardo Gennuso. “Edy ha rifiutato la mela del peccato – ha detto De Luca nel corso del suo intervento – e Schifani ormai non può più venire a Siracusa” alludendo alla sconfitta del Centrodestra con il candidato sindaco di Forza Italia.

“Sostegno al sindaco Italia”

De Luca ha anche spiegato di aver sostenuto, al ballottaggio dell’11 giugno, il sindaco rieletto, Francesco Italia “Al ballottaggio ci siamo sentiti con Edy e poi il nostro movimento ha scelto il sindaco uscente che salutiamo calorosamente. Il sindaco ha una posizione tale che gli consente di evitare schemi compromettenti: noi siamo a disposizione dell’amministrazione comunale di Siracusa”.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi indicati da De Luca, ci sono certamente le elezioni europee ma si guarda anche alla tornata legata alle Province, anche se questa consultazione ha ancora davanti un percorso accidentato.

Il benvenuto di La Vardera

A dare il benvenuto a Bandiera anche il presidente di Sud Chiama Nord, Ismaele La Vardera, deputato regionale.

“Come Presidente di Sud Chiama Nord do il benvenuto – ha detto La Vardera – nel nostro movimento al vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera, adesione importante che dimostra la vitalità del nostro movimento. L’onorevole Bandiera ha dimostrato di avere esperienza sul campo, e soprattutto di avere consenso nel suo territorio. Sud Chiama Nord è la casa della buona politica, e aggrega chi rappresenta la gente, e non chi fa politica senza dimostrare di esistere nel territorio che rappresenta”.

“La scelta di Edy che lascia – ha detto La Vardera – il partito del Governatore Schifani, dimostra che Forza Italia non mette al centro gli amministratori e le città di Sicilia. Una scelta che potrebbe risultare non conveniente per chi auspica di stare in un partito che oggi è al Governo, Edy che si dimostra persona lungimirante non fa altro che leggere i tempi in anticipo, con acume politico”.