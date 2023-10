intercettato davanti alla costa di siracusa

Intercettato davanti a Siracusa, nella notte tra sabato e domenica, dalla Capitaneria di porto, un natante con 138 migranti a bordo. La questura ha attivato, insieme alle altre autorità, il protocollo operativo già molte volte utilizzato che ha consentito di far sbarcare 72 uomini, 35 minori e 31 donne, in prevalenza di origine afghana e iraniana, al porto commerciale di Augusta, in attesa delle successive fasi di fotosegnalamento e identificazione

Migranti in difficoltà

Alarm Phone rilancia l’allarme sui 44 migranti segnalati ieri, in pericolo a sud di Malta: “Sono sopravvissuti alla notte, ma sono ancora in mare e possono procedere solo lentamente. Nessuno è venuto a salvarli”. Le persone a bordo riferiscono di onde alte e temono per la propria vita.

Il caso Pozzallo

Sta ancora creando polemiche la decisione del Gip del Tribunale di Catania di accogliere il ricorso di alcuni migranti sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo “illegittimo in più parti”.

La reazione di FdI

“La decisione del tribunale di Catania conferma che in Italia esiste una piccola parte di magistratura ideologizzata che lavora per vanificare gli sforzi del governo Meloni nel contrastare l’immigrazione illegale. A questa si affianca la sinistra che come sempre tifa contro l’Italia e punta ad ostacolare in ogni modo le politiche del governo. Per Fratelli d’Italia per fronteggiare una sfida epocale, quale quella dell’ondata di migranti che si abbattendo in questi mesi sull’Italia, servirebbe invece la compattezza di tutte le Istituzioni dello Stato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione Schengen.

“Per quanto riguarda la decisione del giudice di Catania, essa è un regalo all’immigrazione illegale, censurabile sotto il profilo del diritto, perché ammesso che l’Italia avesse approvato una norma che eccede rispetto ad una normativa europea, non compete al giudice ordinario stabilirlo, ma alla Commissione europea aprendo una procedura di infrazione”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di Rainews24.

“Saremo inflessibili sull’immigrazione illegale”, ha aggiunto Foti.