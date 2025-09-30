Girava su una bicicletta elettrica con una bomba artigianale di poco meno di mezzo chilo un ventinovenne di Siracusa che è stato arrestato questa notte dagli agenti delle Volanti di Siracusa.

Bloccato in corso Gelone

Il giovane, che ha precedenti penali, è stato intercettato in corso Gelone, nel cuore della città, su quella bicicletta, risultata poi rubata ma ad insospettire gli investigatori è stato il suo abbigliamento. Il 29enne indossava una sciarpa ed aveva il cappuccio in testa come se non volesse farsi riconoscere e così è scattato il controllo che ha permesso di scoprire un ordigno rudimentale munito di miccia con all’interno 500 grammi circa di esplosivo, un accendino e due cacciaviti.

Le indagini

Da capire cosa avrebbe voluto farci con quella bomba ma il sospetto che volesse usarla contro un’attività commerciale o magari contro l’ingresso di una abitazione per una vendetta contro qualcuno è molto forte. Il 29enne, che è accusato di possesso illegale di materiale esplodente e ricettazione, è stato condotto in carcere.