Una bambina di 2 anni, residente a Pachino, nel Siracusano, è finita in ospedale dopo aver ingerito della candeggina. Un episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, mentre si trovava in casa, nella zona di via Cappellini, una delle aree popolari del centro agricolo, e sono stati i familiari a chiedere soccorso. Si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento della piccola in ospedale mentre gli agenti della Polizia municipale di Pachino hanno avviato le indagini per ricostruire l’intera vicenda.