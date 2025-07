La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso di un bimbo di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, ferito in modo grave alla testa e ricoverato in ospedale, a Catania.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, il piccolo sarebbe finito in mezzo ad una lite familiare scoppiata l’altro ieri sera.

La corsa in ospedale

Sarebbero stati gli stessi parenti a portare il bimbo al Pronto soccorso di Siracusa ma i medici, resisi conto delle condizioni della piccola vittima, hanno deciso il trasferimento a Catania.

La notizia del ferimento è stata poi raccolta dai carabinieri della tenenza di Floridia che hanno avviato gli accertamenti per far luce sulla vicenda. Sono stati già interrogati i familiari della vittima, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del piccolo.

Periodo nero per i bambini siciliani

E’ un periodo nero per i bambini siciliani. Altri due episodi di cronaca sono avvenuti nei giorni scorsi in Sicilia ed hanno coinvolti piccoli in tenera età. Due settimane fa un bambino di sette anni è stato investito da un furgone a Trabia in via Panturro. E’ stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cimino.

I rianimatori dell’ospedale lo hanno stabilizzato. Poi scortato dagli agenti della polizia stradale è arrivato alla rianimazione pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo su un ambulanza con a bordo un medico rianimatore.

Solo tre giorni fa, invece, un bambino di tre anni a Palermo è caduto in una piscina in viale dell’Olimpo ed è stato ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo. Il bimbo insieme ai genitori stava trascorrendo una giornata quando è finito in acqua.

I carabinieri intervenuti hanno accertato che il bimbo si sarebbe trovato su un sediolino agganciato al tavolo dei genitori, ma sarebbe sceso, raggiungendo la piscina. In pochi istanti si è temuto il peggio. E’ stato soccorso dal padre e poi sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Le sue condizioni non sono gravi.