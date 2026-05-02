Ancora una volta bombe contro i bancomat nel Siracusano. Questa volta è accaduto a Lentini, in piazza Beneventano, nel cuore del centro storico, a due passi dal Municipio: una banda, intorno alle tre di notte, ha fatto esplodere un ordigno contro il bancomat dell’agenzia BNL, sventrandone la porta d’ingresso e asportando lo sportello a bordo di un mezzo pesante prima di dileguarsi nel buio.

Le indagini

I carabinieri sono al lavoro e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Tra i residenti, svegliati di soprassalto, tanta paura. L’episodio si inserisce in una scia di assalti che da mesi colpisce la provincia aretusea con la stessa firma criminale e con inquietante sistematicità, alimentando una vera emergenza sicurezza alla quale il territorio chiede risposte.

Un copione già visto, ripetuto senza sosta

Il colpo di Lentini non sorprende chi segue la cronaca della provincia di Siracusa da inizio anno. Ordigni, notti di buio, fughe veloci su mezzi pesanti e danni ingenti alle strutture circostanti: è sempre lo stesso schema, replicato con fredda precisione in comuni diversi, a distanza di settimane o di pochi mesi.

A Palazzolo Acreide, nei primi mesi del 2026, una bomba ha centrato il bancomat esterno della filiale del Monte dei Paschi di Siena in pieno centro. La macchina è stata asportata, il bottino stimato si aggira attorno ai centomila euro. L’esplosione ha svegliato i residenti e causato danni agli edifici vicini, senza per fortuna feriti gravi.

A Buccheri, comune montano della stessa area, i banditi hanno colpito un altro istituto di credito con le medesime modalità: ordigno o forzatura tramite escavatore, asportazione del bancomat, fuga nel silenzio della notte.

A Sortino, sempre a gennaio, la filiale del Monte dei Paschi di Siena è stata presa di mira con un’esplosione all’ingresso nel tentativo di raggiungere il locale del bancomat. Il colpo è andato solo parzialmente a segno, ma ha confermato la presenza di gruppi organizzati capaci di colpire comuni diversi con lo stesso schema operativo.

L’assalto a Melilli

L’episodio più recente prima di Lentini risale alla notte tra il 23 e il 24 aprile scorso, a Melilli. L’obiettivo era la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia in via Iblea: un ordigno ha squarciato il vetro blindato, divellendo lo sportello del bancomat. L’esplosione ha danneggiato finestre e saracinesche di abitazioni e attività commerciali nelle immediate vicinanze. Il bottino non è stato ancora ufficialmente quantificato.