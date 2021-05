indagine della polizia

Potrebbe essere letta come una intimidazione il ritrovamento di un bossolo di un proiettile a salve rinvenuto davanti al cancello di casa, in una zona di campagna alla periferia di Siracusa, del segretario provinciale della Filcams Cgil di Siracusa Alessandro Vasquez. Poco dopo la scoperta, il sindacalista ha presentato una denuncia agli agenti di polizia che hanno avviato le indagini, concentrate, al momento, sull’attività dell’esponente della Cgil.

Il segretario regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla, ha manifestato solidarietà a Vasquez. “Apprendiamo di un atto , pur simbolico ma ugualmente molto grave, chiaramente intimidatorio a danno del segretario provinciale della Filcams Cgil di Siracusa Alessandro Vasquez. Giovane e capace segretario di una categoria impegnata in tante delicate vertenze per la difesa del lavoro e dei diritti fondamentali. Siamo certi che non ci saranno tentennamenti né timori che potranno rallentare l’impegno serio e rigoroso di Alessandro”.