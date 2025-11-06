Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni per maltrattamenti in famiglia e stalking.

La figlia avuta con la vittima

La misura restrittiva è stata eseguita in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa richiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Gli investigatori hanno infatti accertato che l’uomo, che aveva avuto dalla compagna ventiquattrenne una figlia sette mesi fa, aveva costretto la donna, ininterrottamente almeno dallo scorso Natale, in preda ad una gelosia immotivata, a subire minacce, violenze e insulti, anche in presenza della neonata.

Le persecuzioni

Esasperata dalle continue vessazioni, la vittima si è vista costretta ad interrompere la convivenza, trasferendosi con la figlia a casa dei genitori. L’uomo però non si è rassegnato alla fine della relazione e ha continuato a perseguitarla anche appostandosi sotto casa. Gli agenti di polizia hanno quindi raccolto elementi sufficienti che hanno convinto la Procura a richiedere la misura restrittiva al fine di interrompere l’escalation di violenza.