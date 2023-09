Botte e violenza sessuale ai danni della moglie, marito arrestato

27/09/2023

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale ai danni della consorte, 33 anni.

Violenza sessuali ai danni della moglie

L’indagato, trasferito in carcere, è stato destinatario di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa. Secondo gli inquirenti, in più occasioni, il 36enne avrebbe picchiato e costretto a rapporti sessuali la consorte contro la sua volontà.

Le indagini dei carabinieri

La vicenda è finita alle orecchie dei carabinieri che hanno avviato le indagini sulla scorta di alcune segnalazioni fatte filtrare dalla moglie , ormai entrata in un lungo tunnel di paura.

Arrestato compagno violento

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un 29enne accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce,

oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La convivente del giovane si sarebbe sfogata con gli agenti delle Volanti, svelando che negli ultimi tempi sarebbe stata vittima di maltrattamenti, commessi anche sotto gli occhi del loro figlio minore. A quanto pare, la sua intenzione sarebbe stata di lasciarlo, da qui le tensioni nelle ultime settimane. E’ stata attivata la procedura del codice rosso, poi, nelle ore successive, il 29enne, dall’ospedale avrebbe fatto un salto nel palazzo della Questura dove c’era anche la donna ed sarebbe andato in escandescenze, per questo è stato poi arrestato.

Violenza sessuale nel Lazio

Anche in altre zone dell’Italia si sono verificati episodi violenti ai danni di donne. Gli investigatori del Commissariato Distaccato di Tivoli (Rm), coordinati dal “Gruppo uno” della Procura tiburtina, hanno eseguito nei confronti di un giovane di 21 anni, R.D.P., la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica, si è reso necessario poiché l’uomo, incensurato, è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti persecutori nei confronti della fidanzata, cittadina italiana 26enne, con la quale ha avuto una relazione sentimentale durata poco più di due mesi.