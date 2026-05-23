Prima una collaboratrice scolastica, poi una studentessa. A distanza di poche ore, lo stesso copione: un branco di 20 cani randagi ed altrettanti cuccioli o di piccola taglia, che staziona stabilmente nell’area del plesso “Moncada” dell’istituto superiore “Gorgia-Vittorini-Moncada” di Lentini, nel Siracusano,ha aggredito due persone. Tutto questo a ridosso dell’edificio di via Gaetano Tringali, in contrada Corderia. Nessuna delle due è rimasta ferita, ma le conseguenze non si esauriscono nella cronaca.

“Non torno a scuola”

La studentessa coinvolta nel secondo episodio ha detto che non vuole più mettere piede a scuola. Anno scolastico a rischio, a poche settimane dalla fine.

La paura

Il problema non è nuovo, e le dimensioni sono tutt’altro che trascurabili: collaboratori scolastici e docenti hanno censito all’interno dell’area un branco composto da oltre 40 animali di piccola e media taglia. Una presenza che, di fatto, ha trasformato il perimetro scolastico in territorio occupato.

L’allarme del dirigente scolastico

Il dirigente Vincenzo Pappalardo ha formalizzato la situazione con una lettera-denuncia indirizzata al commissario straordinario del Comune, Salvatore Marco Puglisi, e al responsabile del servizio veterinario dell’Asp di Siracusa. Il tono è quello di chi non si aspetta più risposte spontanee: “Le istituzioni non hanno attenzionato questo problema. Le aggressioni si susseguono e fino ad ora nessuno ha fatto ricorso alle cure mediche. La struttura è ormai invivibile”.

L’appello finale è diretto: “Intervenite prima che sia troppo tardi”.