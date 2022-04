il centrodestra in crisi nella città aretusea

E’ forse una tentazione ma negli ambienti della politica siracusana si fa strada un’ipotesi che sarebbe clamorosa quanto inaspettata. Titti Bufardeci starebbe pensando di candidarsi a sindaco di Siracusa nel 2023.

E sarebbe per lui la terza volta dopo aver lasciato lo scranno più alto di Palazzo Vermexio nella primavera del 2008, chiudendo un’esperienza amministrativa iniziata il 12 dicembre del 1999, giorno in cui al ballottaggio contro l’ex Dc ed ex sindaco Fausto Spagna, vinse le elezioni.

“Titti ci sta provando”

“Titti ci sta provando” svela a BlogSicilia un’ importante ed autorevole fonte politica del Centrodestra, già perché Bufardeci, dopo i primi trascorsi nel partito socialista e gli anni da avvocato della Cgil, è stato tra i fondatori di Forza Italia e da quel momento non è più uscito dal recinto del Centrodestra che, a Siracusa, vive una profonda crisi.

La crisi del Centrodestra a Siracusa

Ed in molti hanno pensato a lui, quasi fosse una figura “salvifica”, del resto nella città aretusea non si vedono al momento leader in grado di aggregare una coalizione e sfidare l’attuale sindaco, Francesco Italia, il quale ha ribadito di voler tentare un bis, smentendo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi, le voci di dimissioni a novembre per le Politiche.

Le sconfitte nel 2013 e nel 2018

Il Centrodestra, nelle ultime due elezioni amministrative, nel 2013 e nel 2018, ha puntato le sue carte su Ezechia Paolo Reale, avvocato penalista, ex assessore regionale all’Agricoltura, segretario generale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights. In entrambe le competizioni, è stato sconfitto al ballottaggio, prima da Giancarlo Garozzo e poi da Francesco Italia. Difficilmente, ci sarà per lui una terza possibilità.

Bufardeci ed il legame con Cannata

Tra gli amici più fidati di Bufardeci c’è certamente il sindaco di Avola, Luca Cannata, “allevato” politicamente dall’ex primo cittadino di Siracusa. Peraltro, Bufardeci, che è stato vicepresidente della Regione, è il consulente giuridico ed amministrativo del sindaco di Avola.