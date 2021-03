il terremoto politico

Scontro politico in Fratelli d’Italia dopo il divorzio di 2 consiglieri ed un ex assessore

Il coordinatore provinciale di FdI ha attaccato duramente i 3 fuoriusciti

Il rappresentante provinciale dice che i tre non hanno rinnovato l’iscrizione per il 2020

E’ scontro in Fratelli d’Italia dopo la decisione di due consiglieri comunali di Avola, Andrea Tinè e Salvatore Guastella e dell’ex coordinatore della zona sud, Sebastiano Baccio, di lasciare il partito di Giorgia Meloni.

Una decisione che si è tradotta con il divorzio dall’amministrazione del sindaco, Luca Cannata, esponente di primo piano di FdI. I fuoriusciti hanno lanciato accuse alla direzione del partito che secondo la loro tesi ha “azzerato tutte le cariche del direttivo provinciale e i vari incarichi in seguito all’ingresso nel partito del sindaco Luca Cannata e della sorella Rossana deputato regionale provenienti entrambi da Forza Italia”.

L’affondo del coordinatore provinciale

A rispondere ai tre ex di FdI, è il coordinatore provinciale del partito, Giuseppe Napoli. “Bisogna evidenziare che l’azzeramento alla fine del 2019 dei coordinamenti provinciali è scaturito dalla modifica dello Statuto nazionale del partito di Giorgia Meloni, in particolare l’assemblea nazionale di FDI ha approvato nell’autunno del 2019 una variazione in statuto con la quale si è previsto che fanno parte dei coordinamenti provinciali i presidenti dei circoli Territoriali che si costituiranno con nuove modalità in data successiva alle modifiche dello stesso Statuto”.

“Non hanno costituito circoli”

“Baccio, Tinè e Guastella non hanno costituito alcun circolo territoriale nel proprio comune di appartenenza (Avola), bensì, si è costituito quale circolo territoriale di Avola, in piena osservanza delle regole statutarie, l’”Hybla Major” che ha eletto, quale Presidente, Giuseppe Costanzo. Si deve inoltre evidenziare che i circoli territoriali di FDI possono essere costituiti solo ed esclusivamente dai tesserati di FDI” aggiunge il coordinatore provinciale del partito, Giuseppe Napoli.

“Non iscritti a Fratelli d’Italia”

Secondo quanto riferito dal coordinatore provinciale di FdI, “Baccio, Tinè e Guastella non hanno rinnovato la propria tessera di partito per il 2020, ma neanche per il 2021 risultano iscritti, pertanto, nessuna legittimazione hanno questi ultimi ad intervenire a nome del partito di Giorgia Meloni. Si evidenzia, altresì, che Sebastiano Baccio mai è stato assessore di FDI.”