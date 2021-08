la percuisizione

I Carabinieri arrestano l’armiere dei “caminanti”

Rinvenute armi e centinaia di cartucce a Noto

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Noto (SR) hanno tratto in arresto un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni.

Le indagini dei militari

I militari, avevano notato l’uomo trasportare alcuni voluminosi contenitori, dirigersi verso la fitta vegetazione nei pressi dell’abitazione di un familiare e, dopo essersi più volte guardato attorno per verificare che nessuno lo seguisse, con un paio di gesti repentini occultava i contenitori tra la vegetazione.

L’arsenale trovato

I carabinieri, una volta raggiunto il nascondiglio, hanno trovato all’interno dei contenitori due pistole modificate; 11855 cartucce, 93 inneschi di varie marche; 736 ogive calibro 22; 86 ogive di vario calibro; 2 bottiglie, originariamente contenenti detersivo, contenenti gr.680,00 lordi di polvere da sparo, 3 molle per armi; 1 serbatoio per pistola e una canna per pistola.

Altre armi nascoste

La perquisizione effettuata dai Carabinieri è proseguita all’interno e nelle pertinenze della villa dell’uomo con il rinvenimento di un fucile con canne e calciolo mozzato, oltre a varie cartucce da fucile, abilmente nascosti tra le intercapedini di un muretto a secco. L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.