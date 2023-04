la decisione dopo le polemiche

Il caos in via Augusto von Platen, causato dalla realizzazione della pista ciclabile, ha convinto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a disporre, già nella giornata di oggi, delle modifiche. Le novità sono state illustrate dallo stesso capo dell’amministrazione di Palazzo Vermexio e dall’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, in un video messaggio sui social.

Le modifiche al progetto

“La ditta incaricata di realizzare la pista ciclabile, su nostra sollecitazione risalente a 10 giorni fa, eseguirà delle variazioni. Da cittadini, prima ancora che da amministratori, ci siamo resi conto – ha detto il sindaco -che nel progetto, redatto non da noi ma dai tecnici, qualcosa non va. Non si tratta di cambiare idea, né serve tirare la giacchetta al prefetto di Siracusa, che svolge un ruolo importante e non deve entrare nelle dinamiche della campagna elettorale”. Una stoccata finale riservata al candidato sindaco Edy Bandiera che, nei giorni scorsi, a proposito del caos in via Von Platen, aveva detto di volersi rivolgere al prefetto.

Rimozione dei cordoli

Tra le novità più importanti c’è la rimozione dei cordoli che separano la carreggiata, dove transitano le auto, dalla pista ciclabile.

“Saranno eliminati i cordoli, che rischiavano di creare pericoli per via del restringimento della carreggiata. A quel punto, saranno realizzate delle modifiche per ripristinare la pista ciclabile nella massima sicurezza per tutti” hanno detto i due amministratori siracusani.

“Parcheggio gratuito per i residenti”

La pista ciclabile ha cancellato i posti auto per i residenti delle palazzine di via Von Platen. L’amministrazione ha trovato una soluzione. “Abbiamo anche deliberato, in giunta, che i residenti – hanno detto Italia e Pantano – delle palazzine dove passa la ciclabile, potranno lasciare le rispettive auto nel parcheggio di via Von Platen in modo gratuito. Allo stesso tempo, il parcheggio dei pullman turisti è stato spostato in via Elorina, all’ingresso della città, che è pronto. Del resto non aveva alcun senso che i bus entrassero in città”