la denuncia di enzo vinciullo, coordinatore lega siracusa

Il coordinatore della Lega a Siracusa, Vincenzo Vinciullo, con il provvedimento del Tribunale di Siracusa alla mano, ha denunciato tutti i casi anomali nelle sezioni del Siracusano, 43 in tutto, dove vi è stato lo scrutinio legato alle elezioni regionali del 25 settembre scorso.

Il pasticcio ha ritardato proclamazione di Schifani

Un caos che ha ritardato la proclamazione del presidente della Regione, Renato Schifani, avvenuta solo la settimana scorsa e quella dei parlamentari dell’Ars, in quanto il Tribunale di Siracusa ha dovuto verificare i verbali redatti dei presidenti di seggio, ma un buon numero di essi, come era prevedibile, sarebbero stati compilati in modo irregolare.

Le anomalie nelle sezioni

“In una sezione di Siracusa, ci sono più voti che votanti – riferisce Vinciullo nel corso di una conferenza stampa avvenuta stamane nella sua segreteria politica – in un’altra sono scomparsi 184 preferenze, per non parlare del fatto che alcune buste, inviate al Tribunale, erano vuote, senza verbale insomma. Secondo gli stessi giudici che hanno esaminato i verbali, alcuni di essi sono incomprensibili, altri sono stati redatti a matita. Insomma, un caos totale, per questo chiedo ai sindaci, al fine di fare chiarezza, di pubblicare i dati in possesso ai Comuni, così abbiamo contezza di quanto accaduto, di certo si tratta di un vulnus nella democrazia, che, ancora una volta, coinvolge Siracusa”.

I verbali

Nel dispositivo del Tribunale sono indicate tutte le anomalie. “Nella sezione 51 – si legge nel provvedimento del Tribunale – il numero dei voti regionali (428), desunto dalla somma delle due colonne del relativo prospetto, sommato, a sua volta, alle schede bianche e nulle, è notevolmente superiore rispetto al numero dei votanti“. Ed ancora. “Nella sezione 38 di Siracusa – si legge nel provvedimento – nel prospetto riepilogativo i dati sono incomprensibili. In particolare, i 167 voti attribuiti alle liste provinciali risultato molto inferiori al numero dei votanti”. Nella sezione 71, “nella busta n. 5R manca il verbale della sezione“.

“Non farò ricorso al Tar”

Sulla domanda se intende fare ricorso al Tar, il coordinatore della Lega di Siracusa è lapidario. “Non farò alcun ricorso perché non credo nella giustizia amministrativa” taglia corto Vincenzo Vinciullo.

Brogli o incompetenza dei presidenti?

“Quanto accaduto ha prodotto un risultato diverso rispetto a come si sono espressi i cittadini” dice Vinciullo. “Se si sono verificati dei brogli – continua Vinciullo – spetterà alla magistratura verificarli, se si tratta di incompetenza non possiamo farci nulla. Una cosa è certa: non possono ripetersi queste situazioni ogni volta che a Siracusa c’è una tornata elettorale. Le elezioni sono puntualmente macchiate da presunte incongruenze o errori ma non possiamo escludere a priori il caso della scheda ballerina”: