Quest’anno l’amministrazione comunale di Siracusa ha deciso di metterci i soldi per il Capodanno in piazza Duomo. Dall’era del sindaco Francesco Italia, nel salotto di Ortigia, in occasione del saluto del nuovo anno, non era mai venuto un big della musica: questione di budget si è sempre detto ma si è deciso di cambiare disco e così il 31 dicembre ci sarà Irene Grandi, una delle star italiane più longeve, che è sulla scena da poco più di 30 anni. Il suo successo è nato nel 1995 con l’album In vacanza da una vita e soprattutto con il singolo Bum Bum, un vero tormentone in quegli anni.

Il costo del Capodanno in musica

Il costo dell’evento, organizzato dalla Marcello Cannizzo agency, con sede a Ragusa, è di 80 mila euro ma prevede altri spettacoli collaterali, tra cui l’esibizione de I Bellamorea e poi la musica da discoteca per i più giovani. Altre aziende hanno partecipato all’avviso pubblico indetto dal Comune di Siracusa ma la proposta delle società iblea è stata definita più vantaggiosa.

La decisione del Comune

Il dirigente di palazzo Vermexio ha così proceduto “all’affidamento diretto per la realizzazione dello spettacolo di intrattenimento artistico per il Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Siracusa, per un importo complessivo omnicomprensivo di 80 mila euro”.

Dalla lettura dei documenti emergono le ragioni per cui si è deciso di optare per questa offerta. “La Ditta Marcello Cannizzo Agency srl – si legge nell’atto del Comune – presenta un progetto che offre l’opportunità di scegliere tra 4 proposte di spettacolo differenti ed ognuna prevede un piano economico di € 100.000,00, di cui 80.000,00 quota parte del Comune e € 20.000,00 quota parte a carico dello sponsor”.

I soldi in Bilancio

Naturalmente, l’amministrazione fa sapere di avere trovato le coperture economiche per l’organizzazione dell’evento. Ecco le fonti di rifornimento: 39.200,00 nel capitolo denominato “Spese per Manifestazioni durante il periodo Natalizio”; 20.000,00 nel “Concorso spese per feste di Natale, Capodanno ed Epifania; 11.800,00 in “Attività Turistiche e Culturali diverse; 9.000,00 nel “Concorso Spese per Feste di Natale, Capodanno ed Epifania”;