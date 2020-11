le rassicurazione del deputato ars cafeo

“Il prefetto ha garantito il rispetto delle date del rientro, da Sgarbi il solito show mediatico”. Lo ha detto il parlamentare regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo, garantendo il ritorno a Siracusa della tela del Caravaggio, per il momento custodita al Mart di Rovereto in occasione di una mostra che è stata sospesa per l’emergenza sanitaria.

Nei giorni scorsi, il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, in una intervista, aveva lasciato intendere di voler trattenere l’opera invece di restituirla a Siracusa per la festa di Santa Lucia, in programma il 13 dicembre, così come prevedevano gli accordi sottoscritti dal Fec, il proprietario della tela, il Mart, l’Arcidiocesi di Siracusa, custode del bene, e la Regione, attraverso la Soprintendenza. Sgarbi avrebbe motivato questa ipotesi con la sospensione della feste religiosa nella città siciliana.

“Fermi restando i lati oscuri della vicenda e l’atteggiamento quanto meno ambiguo ad ogni livello istituzionale – dice Cafeo – ho chiesto personalmente al Prefetto di Siracusa se ci fossero rischi per il rientro della tela, così come paventato a mezzo stampa dal Presidente del Mart in nome della sempre immancabile polemica”.

“Dal Prefetto è arrivata puntuale la rassicurazione sul rispetto dei tempi concordati – continua il parlamentare regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo – ottenuta a sua volta dal Fec, come noto ente del ministero degli interni proprietario dell’opera. Il Seppellimento di Santa Lucia sarà dunque di rientro prima dei festeggiamenti dedicati alla nostra Santa Patrona, quest’anno orfani del tradizionale bagno di folla ma non per questo privi della devozione e dellaspiritualità dei siracusani di tutto il mondo”.

“Resta un profondo amaro in bocca per come tutta questa operazione è stata gestita soprattutto dal Governo regionale – conclude Cafeo – completamente assoggettato ai capricci del curatore e disposto a considerare i nostri capolavori non come mezzo per la valorizzazione del nostro territorio ma comestrumento per scambiarsi favori con gli amici”.