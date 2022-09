la denuncia di un commerciante siracusano

Ha appeso su una bacheca del suo panificio le ultime 4 bollette relative al consumo dell’energia elettrica. Se a maggio, il costo è stato di circa 1500 euro, ad agosto è salito a 4400 euro. “Così diventa davvero difficile” dice a BlogSicilia uno dei titolari del panificio Leonardi, in viale Zecchino, uno dei più longevi in città ma l’impennata dei prezzi dell’energia, come per tutti, aziende e famiglie, rischia di modificare i piani.

La solidarietà dei clienti

Tanti clienti si soffermano sulla bacheca del panificio e solidarizzano perché quello delle bollette salate è un problema comune ma da qui a dicembre, se la situazione non dovesse migliorare, il rischio di un tracollo è dietro l’angolo.

Una panineria palermitana chiude

Non a caso, ci sono state delle chiusure come nel caso di una panineria palermitana, situata in via Maqueda, la cui proprietà ha annunciato sui social la sospensione dell’attività. ”Aspetto dal governo che mi dica come garantire i miei dipendenti”, ha detto l’imprenditore Filippo Genovese.

“Gentili clienti, con immenso dispiacere dobbiamo comunicare lo stop temporaneo delle attività di ristorazione del Vasami”. Questo il messaggio che campeggia sulla pagina Facebook di “Vasami”, panineria nel centro storico di Palermo. Un annuncio che non racconta di un periodo di ferie per tutto il personale, ma di una sospensione delle

Pagare la bolletta o fare la spesa?

Ci sono persone che devono scegliere se pagare la bolletta della luce o recarsi al supermercato per fare la spesa. E’ la denuncia del segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi, che sta promuovendo delle iniziative a sostegno di chi rischia di sprofondare nel baratro dell’indigenza a causa della crisi energetica.

“Non possiamo più aspettare i tempi della politica. Subito un tetto alle bollette, un nuovo bonus di almeno 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dover scegliere se fare la spesa, curarsi o pagare luce e gas” dice il segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi.