l'iniziativa del sindaco del comune del siracusano

Il numero di case fatiscenti ricavate nel centro storico di Floridia, nel Siracusano, è ormai cospicuo. Il rischio di cedimenti strutturali è piuttosto alto, oltre al fatto che questi immobili possono trasformarsi in mini depositi di droga e di armi della criminalità, peraltro in una zona di pregio della città.

Immobili ad un euro

Per cui, l’amministrazione comunale ha deciso di prendere iniziativa, offrendosi, come mediatrice, tra i proprietari di questi ruderi ed i possibili acquirenti. La proposta è di vendere quegli immobili, su cui i titolari non hanno alcun interesse per ristrutturarle ed abitarle, al prezzo simbolico di un euro.

“Comune mediatore”

“Del resto – dice a BlogSicilia il sindaco di Floridia, Marco Carianni – su queste stesse case, totalmente inutilizzabili, i proprietari pagano le imposte, tra cui la Tari o l’Imu, tanto per fare un esempio. Il ruolo del Comune di Floridia è di mediazione tra le parti: il proprietario ha la possibilità di contattare l’amministrazione comunale che provvederà poi all’avviso propedeutico alla cessione al prezzo simbolico di un euro”.

I vantaggi per i proprietari

Ci sono diversi vantaggi per i proprietari che intendessero aderire alla cessione agevolata, come spiegano dal Comune di Floridia. “Con questa modalità – dicono dall’amministrazione comunale – viene scongiurato il rischio di essere destinatari di ordinanza di messa in sicurezza di detti immobili” che costringerebbe i titolari degli immobili a mettere i soldi sul tavolo.

Inoltre, il proprietario, sarebbe “sollevato dalle spese, nessuna esclusa, connesse al regolare passaggio di proprietà del bene (notarili, fiscali, voltura, successione, anche tardiva, eventuali sanatorie edilizie)”.

Le case fuori dalla cessione agevolata

Non tutti gli edifici del centro storico di Floridia fatiscenti potranno rientrare nella proposta del Comune. A spiegarlo è la stessa amministrazione.

“Non possono essere oggetto della cessione agevola – fanno sapere dal Comune di Floridia – gli immobili per i quali siano attive restrizioni di natura giuridica e/o fiscale e quelli intestati a più legittimi proprietari, se non tutti hanno sottoscritto formale richiesta”