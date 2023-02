opera da 4,3 milioni i cui lavori sono durati 15 anni

Un sit in di protesta è stato organizzato dai sindacati dei vigili del fuoco davanti alla nuova caserma dei pompieri che si trova nel rione della Pizzuta, a nord di Siracusa.

Il costo dell’opera

L’opera, costata circa 4,3 milioni di euro, con i fondi della ricostruzione post sisma del 1990, è stata conclusa ma non ancora consegnata. I lavori vennero appaltati nel 2007 e ci sono voluti 15 anni per portarli a termine solo che la casa dei pompieri non è ancora abitabile, per cui la sede resta quella vecchia, e con tanti problemi, in via Augusto von Platen.

“Lavori finiti ma la caserma è chiusa”

“L’edificio è stato ultimato ma non si capisce perché non è stato ancora consegnato” dicono i sindacati che hanno lanciato un appello all’amministrazione regionale. E’ nell’interesse di tutti portare a termine, nel più breve tempo possibile, il procedimento di consegna e l’attivazione della nuova sede”.

Altri 5 milioni di euro

Il deputato regionale Carlo Gilistro (M5s) partecipato al sit-in ed ha annunciato che è stato approvato un emendamento nel corpo della Finanziaria per destinare altri 5 milioni di euro alla realizzazione di un altro pezzo della struttura. “Non si può più attendere oltre”, ha ribadito Carlo Gilistro.

Gli altri che hanno partecipato al sit in

Alla manifestazione ha preso parte anche l’ex vicesindaco di Siracusa, Enzo Vinciullo, presente alla posa della prima pietra nel 2007, Pier Luigi Chimirri, segretario cittadino dell’UDC e Fabio Alota.

“Dopo 15 anni – hanno detto l’ex deputato regionale Enzo Vinciullo, Fabio Alota ed il segretario dell’Udc Siracusa, Chimirri – siamo ancora qui ad aspettare che finalmente coloro i quali hanno responsabilità oggettive nella realizzazione del Comando Provinciale si attivino per raggiungere – concludono – l’obiettivo sperato da un’intera provincia che ha bisogno di un Comando dei Vigili del Fuoco dal momento che, notoriamente, viviamo nella zona industriale più importante d’Europa”