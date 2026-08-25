Un tentativo di furto in un campo fotovoltaico nella zona di Cassibile è stato sventato nella notte grazie all’allarme antintrusione e all’intervento delle pattuglie Securitas. Un uomo, originario del Catanese, è stato bloccato dalle guardie giurate mentre era intento a tranciare alcuni cavi. Altre due persone sono invece riuscite a fuggire.

L’allarme

Erano circa le 00.45 quando alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di un’intrusione all’interno dell’impianto. Due pattuglie sono state immediatamente inviate sul posto. Al loro arrivo, le guardie giurate hanno individuato tre persone all’interno dell’area. Un uomo è stato bloccato mentre era intento a tranciare alcuni cavi, mentre gli altri due, alla vista delle pattuglie, si sono dati alla fuga.

L’arrivo dei Carabinieri

È stato quindi allertato il 112, che ha inviato sul posto un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Siracusa e militari della Tenenza di Floridia. I Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti e hanno preso in consegna l’uomo fermato dalle guardie giurate. Il soggetto è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Le indagini

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e risalire all’identità delle due persone che sono riuscite a fuggire.